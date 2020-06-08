İBB Şehir Tiyatroları Salondan Yayın’da bu hafta

08 Haziran 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, alanının önde gelen eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen atölye programları, söyleşiler, oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın, bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programları şöyle:

8 Haziran Pazartesi günü 15:00’te Oyunculuk Atölyesinde Burak Davutoğlu konuşma ve diksiyon üzerine bu hafta yeni bir videoyla konuk olacak.

9 Haziran Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde Thomas Ostermeier’i konuk ediyor.

10 Haziran Çarşamba günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanlarına Sorduk” isimli söyleşinin 2. konuğu Sahne Teknisyeni Seyit Kırdı.

10 Haziran Çarşamba günü 20:00’de, Oyunculuk Atölyesi’nde, Mahperi Mertoğlu’yla role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek.

12 Haziran Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile Türkçe konuşma incelikleri atölyesi gerçekleştirilecek.

13 Haziran Cumartesi günü 11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Evdeki Malzemelerimizle Enstrüman Yapımı, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.

13 Haziran Cumartesi günü 15:00’te Keloğlan isimli çocuk oyun seyirciyle buluşacak.

14 Haziran Pazar günü 15:00’te Romeo ve Juliet seyirciyle buluşacak.