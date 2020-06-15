İBB Şehir Tiyatroları Salondan Yayın’da bu hafta

15 Haziran 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, eğitmenler tarafından gerçekleştirilen atölye programları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın, bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programları şöyle:

15 Haziran Pazartesi günü 15.00’te Oyunculuk Atölyesinde Aslıhan Kandemir konuşma ve diksiyon üzerine bu hafta yeni bir videoyla yayında.

16 Haziran Salı günü 21.00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde bu hafta Pelin Başaran ve Filiz Sızanlı’yı konuk ediyor. “

17 Haziran Çarşamba günü 19.00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanlarına Sorduk” isimli söyleşinin yeni konuğu Sahne Teknisyeni Seyit Kırdı.

17 Haziran Çarşamba günü 20.00’de, Oyunculuk Atölyesi’nde, Bennu Yıldırımlar ile role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek.

19 Haziran Cuma günü 15.00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile Türkçe konuşma incelikleri atölyesi gerçekleştirilecek.

20 Haziran Cumartesi günü 11.00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.

20 Haziran Cumartesi günü 15.00’te Oyuncaktaki Sır isimli çocuk oyunu yayınlanacak.

21 Haziran Pazar günü 15.00’te Maskeliler isimli oyun, seyirciyle buluşacak.