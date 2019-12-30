İBB Şehir Tiyatroları yeni yıla 39 oyunla merhaba diyor

30 Aralık 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ocak ayında aralarında çocuklara yönelik eserlerin de bulunduğu 39 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Ocak ayında sahnelenecek oyunlar şöyle:

Vahşi Batı, Ay Carmela!, Bizim Aile, Söz Veriyorum, Cibali Karakolu, Şahane Züğürtler, Kahvede Şenlik Var, Saadet Hanım, Amanvermez Avni, 12. Gece, Tatlı Kaçık, Uzlaşma, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Hastalık Hastası, Nora (Bir Bebek Evi), Çın Sabahta, Hayal-i Temsil, Geç Kalanlar, Ocak'ta Bahar, Komik-i Şehir Naşit Bey, Matruşka, Ben Çağırmadım, Son, On İki Öfkeli Adam, Ay Işığında Şamata, Can Yeleği, İki Efendinin Uşağı ve çocuk oyunları Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Yaşayan Sayfalar, Benim Güzel Pabuçlarım, Pollyanna, Bisküvi Adam, Palyaço Prens, Bir Kümes Hikâyesi, Elma Kurdu Kırtık, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Üzgün Ağaçlar Ülkesi.

Yetişkinlere yönelik oyunlar ve konuları:

Vahşi Batı

Sam Shepard’ın oyunu “Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Kâğıthane Sâdâbâd Sahnesi’nde.

Ay, Carmela!

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzâde Celal Sahnesi’nde, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Bizim Aile

Sadık Şendil'in eseri sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezeli, müzikli. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Kâğıthane Sâdâbâd Sahnesi’nde.

Söz Veriyorum

2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umutsuzluk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı konu alıyor. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 9-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Cibali Karakolu

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzâde Celal Sahnesi’nde, 16-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Şahane Züğürtler

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Kahvede Şenlik Var

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzâde Celal Sahnesi’nde.

Saadet Hanım

Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Amanvermez Avni

1908 yılı. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Oyun, 2-4 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 29 Ocak-1 Şubat Ocak 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

12. Gece

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Oyun, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Tatlı Kaçık

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Oyun, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

Uzlaşma

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Oyun, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Kâğıthane Sâdâbâd Sahnesi’nde, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Karıncalar - Bir Savaş Vardı

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. Oyun, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzâde Celal Sahnesi’nde.

Hastalık Hastası

Hastalık Hastası’nda Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir. Oyun, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 30 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Nora (Bir Bebek Evi)

Konusunu gerçek yaşamdan alan yapıtında Henrik Ibsen, gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını göstermeyi amaçlıyor. Oyun, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Çın Sabahta

Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsü aktarılıyor. Oyun, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Hayal-i Temsil

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Oyun, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Geç Kalanlar

Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini göstermeyi hedefliyor. Oyun, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Ocak’ta Bahar

2. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya adındaki ülkede büyük bir değişim başlar. 1940 yılından sonra kapalı kapılar ardında yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikâyesi işlenir. Oyun, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

Komik-i Şehir Naşit Bey

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunuluyor. Oyun, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Matruşka

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Oyun, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Ben Çağırmadım

Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Oyun, 22-25 Ocak, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Kâğıthane Sâdâbâd Sahnesi’nde.

Son

Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Oyun, 22-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

On İki Öfkeli Adam

Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? Oyun, 23-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Ay Işığında Şamata

Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur ailesinin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösterirken, küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşırtan bir oyun. Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Can Yeleği

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikâyesi. Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

İki Efendinin Uşağı

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzâde Celal Sahnesi’nde.