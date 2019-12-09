İBB Şehir Tiyatroları’nda bu ay, 1’i yeni, 35 oyun sergileniyor
Oyunlar arasında Uzlaşma, Ay Işığında Şamata, Çın Sabahta, İki Efendinin Uşağı, Ay Carmela!, Hisse-i Şayia, Can Yeleği, Hastalık Hastası, Kahvede Şenlik Var, Macbeth, Tatlı Kaçık da yer alıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.