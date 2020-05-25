İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta

25 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını süresince önemli opera, bale ve tiyatrolar ile gösteri ve oyunları dijital olarak seyirciyle buluşturan İBB Şehir Tiyatroları’nın bu haftaki atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programı açıklandı.

Gün gün program

25 Mayıs Pazartesi günü 15:00’te Burak Davutoğlu ve Aslıhan Kandemir ile diksiyon atölyesi gerçekleştirilecek. Türkçenin ses yapısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama gibi çalışmalar bu atölye kapsamında paylaşılacak.

26 Mayıs Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde, bu hafta Fulya Peker ve Berna Çelikkaya’yı konuk ediyor. “Tragedya ve Şimdi” başlığı altında bir söyleşi var.

27 Mayıs Çarşamba günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Çağrı Hün, ses ve nefes teknikleri üzerinde duracak. Doğru nefes alma ve konuşmanın temel özelliklerini anlatırken, ekran karşısındakilerle egzersizler gerçekleştirecek.

28 Mayıs Perşembe günü 21:00’de, Canlı Söyleşiler’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, Zihni Göktay ile söyleşecek.

29 Mayıs Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile beden dili atölyesi gerçekleştirilecek.

30 Mayıs Cumartesi günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Mert Turak’la role hazırlık atölyesi yapılacak. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

30 Mayıs Cumartesi günü 21:00’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen moderatörlüğünde Yazarlık Atölyesi’nin 3. konuğu yazar, yönetmen Serdar Biliş olacak. Serdar Biliş’in bir sanatçı olarak duyarlıkları, onu yazmaya teşvik eden olaylar, duygular ve yazarlık serüveni konuşulacak.

31 Mayıs Pazar günü 15:00’te Surname 2010 isimli oyun seyirciyle buluşacak.