İBB Şehir Tiyatroları’nda yaz tatili yok!

22 Haziran 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yaz döneminde de kültür sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. İşte Şehir Tiyatroları’nın, bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programları:

22 Haziran Pazartesi günü 15:00’te Oyunculuk Atölyesi’nde Burak Davutoğlu ve Aslıhan Kandemir konuşma ve diksiyon üzerine yeni bir videoyla izleyicilerle olacak. Türkçenin ses yapısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama gibi çalışmalar, bu atölye kapsamında paylaşılacak.

23 Haziran Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde bu hafta Sibel Tomaç, Deniz Başar ve Su Güneş Mıhladız’ı konuk ediyor. “Geleneksel Dilin Sahnede Güncel Yorumları” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirilecek.

24 Haziran Çarşamba günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanlarına Sorduk” isimli söyleşisinin yeni konuğu Sahne Sorumlusu Murtaza Demir.

24 Haziran Çarşamba günü 20:00’de, Oyunculuk Atölyesi’nde, Yeliz Gerçek ile role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

27 Haziran Cumartesi günü 11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malûmatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.

27 Haziran Cumartesi günü 15:00’te Tembel Memiş isimli çocuk oyunu seyirciyle buluşacak.

28 Haziran Pazar günü 15:00’te Tehlikeli İlişkiler isimli oyun izlenebilecek.

Tembel Memiş

Tembel Memiş, Geleneksel Türk Tiyatrosu’ndan yola çıkılarak tipik Keloğlan masallarından derlenen bir oyun. Tembelliğin, çalışmadan, emek sarf etmeden hiçbir değerin yaratılamayacağını ve güzelliklerin ancak emek harcanarak yaratılacağını anlatmaya çalışan eğlendirici, eğitici ve düşündürücü.

Nurhan Karadağ’ın yazdığı, Mustafa Arslan’ın yönettiği oyunda Muzaffer Demirel, Kutay Kırşehirlioğlu, Aslı İktu, Harika Özovalı, Neslihan Öztürk, Figen Yalçınkaya, Caner Bilginer, Nur Saçbüker rol alıyor. Oyun 2000-2002 yılları arasında sahnelendi.

Tehlikeli İlişkiler

Tehlikeli İlişkiler, 18. yüzyıl sonlarında, dönemin Fransız aristokrasisine dair eleştiri sunuyor. Choderlos de Laclos tarafından yazılan eserde, tutkulu bir aşk hikâyesi ekseninde ikiyüzlü cemiyetin tüm değerlerden yoksun, yıkıcı görüntüsü çiziliyor. Aleksandar Popovski’nin yönettiği oyunda; Şebnem Köstem, Levent Üzümcü, Selin İşcan, Tomris İncer, Esra Ronabar, Ece Özdikici, Cemal Ahhan Şener, İrem Arslan Aydın rol alıyor. Oyun 2010-2012 yılları arasında sahnelendi.