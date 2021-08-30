İBB Şehir Tiyatroları’nda yeni sezonun ilk yeni oyunu Antigone

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Antigone adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 1 Eylül Çarşamba günü saat 20:30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek; 2-4 Eylül, 15-18 Eylül tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 11 Eylül Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sergilenmeye devam edecek.

Oyunun konusu

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar? Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de; aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor. İnsanlığın tüm kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bugünü tartışıyor.

Dramaturgisini Sinem Özlek’in, sahne tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Mahmut Özdemir’in, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz’ın, hareket düzenini Senem Oluz’un yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Cengiz Tangör, Aslı Menaz, Zafer Kırşan, Özgün Akaçça, Gözde İpek Köse, Destan Batmaz, Onur Şirin rol alıyor.