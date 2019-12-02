İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Çın Sabahta”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Nezihe Meriç’in yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönettiği Çın Sabahta adlı oyun sahnelenmeye başlandı.
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