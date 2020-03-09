İBB Tiyatroları’nda önümüzdeki günlerde 36 oyun sergilenecek

09 Mart 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; bu ay, biri yeni, ikisi konuk, otuz altı oyunla seyirciyle buluşuyor. İşte Mart ayında sahnelenecek yetişkinler için oyunlar:

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin (Yeni Oyun)

Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenmeyi, kendilerine bir adım mesafeden anlatıyor. 25-28 Mart tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Matruşka

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Oyun, 11-14 Mart tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Bizim Aile

Çocuklarına hem babalık hem annelik yapan Yaşar Usta, dört çocuğuyla dul kalmış bir adamdır. Melek Hanım ise üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan dul bir kadındır. Yaşar Usta ve Melek Hanım, evlenmelerine karşı çıkan çocuklarına rağmen evlenirler. Oyun, 18-21 Mart tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Vahşi Batı

Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Oyun, 18-21 Mart tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Tatlı Kaçık

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Oyun, 18-21 Mart tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Ben Çağırmadım

Vasfi Rıza Zobu tarafından dilimize uyarlanan oyun, yazacağı yeni romana konu arayan Mithat’ın başından geçenleri anlatıyor. Mithat o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış bir medyum olan Madam’ı akşam yemeğine evine davet eder. Oyun, 11-14 Mart tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Ay, Carmela!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Oyun, 25-28 Mart tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Çın Sabahta

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Oyun, 25-28 Mart tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Kahvede Şenlik Var

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadınla bir erkeği karşı karşıya getirir. Kadın ve Erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Oyun, 18-21 Mart tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Ay Işığında Şamata

Oyun, Çalışkur Apartmanı sakinlerinin katıldığı bir doğum günü partisinde geçer. Farklı gelir, statü ve meslek grubundan insanlar son derece olumsuz, itici, bağnaz, kibirli ve düzenbaz kişileştirmelerle çıkar karşımıza. Ancak oyunun ikinci perdesinden önce seyirciler ayaklanmıştır. Oyun, 11-14 Mart Harbiye Muhsin Ertuğrul, 25-28 Mart tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Amanvermez Avni

1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Oyun, 11-14 Mart Kağıthane Sadabad, 25-28 Mart tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Karıncalar - Bir Savaş Vardı

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. Oyun, 11-14 Mart tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

Nora (Bir Bebek Evi)

Kendisini ailesine adamış olan bir kadının evliliği, kocası ağır hastalık geçirdiği dönemde aldığı borç yüzünden tehlikeye girer... Konusunu gerçek yaşamdan alan bu başyapıtta, gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının var olamadığı bir yuvanın nereye savrulacağı anlatılıyor. Oyun, 11-14 Mart Üsküdar Musahipzade Celal, 19-21 Mart tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Hastalık Hastası

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Oyun, 11-14 Mart Ümraniye, 18-21 Mart tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

İki Efendinin Uşağı

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Oyun, 12-14 Mart Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi, 25-28 Mart tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

Uzlaşma

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Oyun, 11-14 Mart tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Komik-i Şehir Naşit Bey

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. Oyun, 18-21 Mart tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Tuhaf Bir Miras Hikâyesi (Konuk Oyun)

Yok olmak üzere olan ve kendilerine miras kalmış bir tiyatro nedeniyle tekrar bir araya gelen beş kadın o güne dek sadece seyirci koltuklarında oturdukları salon onlara miras kalırsa ne yaparlar? Oyun, 18-21 Mart tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Can Yeleği

Mülteci bir Anne yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Oyun, 18-21 Mart tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

12. Gece

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Oyun, 25-28 Mart tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Şahane Züğürtler

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Oyun, 25-28 Mart tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

On İki Öfkeli Adam

Cinayet sebebiyle tutuklanan genç bir çocuğun davasında görevlendirilen jüri üyelerinin eldeki delilleri değerlendirmesi sonucunda, şüphelinin suçlu olduğu genel kabul görür. İçlerinden bir jüri üyesi bu karara karşı çıkar. Oyun, 26-28 Mart tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

Çocuk oyunları

Perikız, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Bisküvi Adam, Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Bir Kümes Hikâyesi, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık, Palyaço Prens, Yaşayan Sayfalar, Karagöz Çiftlik Bekçisi.