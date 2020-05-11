11 Mayıs 2020

Müzik dünyasının en önemli piyano virtüözlerinden biri kabul edilen, Türkiye'nin “harika çocuğu” İdil Biret’in yaşamını anlatan ve ilk gösterimi Nisan 2015’te 34. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirilen “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi” belgeseli ilk kez dijital erişime açıldı. Belgesel, İdil Biret’in resmi web sitesi (www.idilbiret.eu) ve İdil Biret YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

“Türkiye’nin Harika Çocuğu” İdil Biret’in hayatını ve müzik yolculuğunu anlatan belgeselin yönetmenliğini Eytan İpeker, yapımcılığını Yoel Meranda üstleniyor. Belgeselde İdil Biret’in kendi arşivinden çocukluk fotoğrafları, çocukken yazdığı mektuplar, beş yaşındayken yaptığı bestelerin orijinallerinin yanı sıra henüz 7 yaşındayken Fransız Radyosu’na verdiği röportaj, ünlü piyanist Arthur Rubinstein'ın İdil Biret'i Fransız izleyicilerine tanıttığı televizyon programının ses kayıtları ve Biret'in 70'lerde hocası Nadia Boulanger'ye Berg'in Piyano Sonatı’nı çaldığı görüntüler yer alıyor.

İdil Biret’in hayatı ve müzik yolculuğunun anlatıldığı “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi”ne röportajlarıyla katılanlar arasında; İdil Biret’in eşi Şefik Büyükyüksel, besteci ve müzik eğitmeni Nevit Kodallı, Fransız piyanist Remy Stricker, İdil Biret'in hocası Wilhelm Kempff'in çocukları Roland ve Irene Kempff, müzik eleştirmeni ve Fransız Radyosu Yayın Direktörü Claude Samuel, “İdil Biret - Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti” kitabının yazarı Dominique Xardel, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker İnönü ile Suna Kan’dan Filiz Ali’ye pek çok isim bulunuyor.

Yapımına 2008’de başlandı

Yapımına 2008 yılında başlanan ve yedi yılda tamamlanan belgesel, yönetmeni Eytan İpeker tarafından “Bu belgeselde hedefimiz İdil’in kişisel ve samimi bir portresini yapmaktı. Evini dolduran kedi heykelleri bu anlamda önemli bir ipucu oldu. Meraklı olduğu kadar mesafeli gözlerle dünyaya bakan kediler…” sözleriyle anlatılmıştı.

Aynı zamanda 35. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü sahibi olan ve Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret, bu yıl 48. İstanbul Müzik Festivali’nde, önümüzdeki günlerde açıklanacak bir tarihte müzikseverlerle “İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu” başlıklı konserlerde buluşacak. Beethoven’in 32 sonatı, 5 piyano konçertosu ile 9 senfonisinin Liszt tarafından yapılan piyano uyarlamalarının tamamını konserlerde çalan ve kaydını yapan tek piyanist olan Biret’in 1985-2008 yılları arasına yayılmakla birlikte toplam 52 gün içinde tamamlanan Beethoven kayıtlarının öyküsünü anlatan A Musical Odyssey adlı 15 dakikalık belgesel de konserlerden önce izleyiciyle buluşacak.