İDOB yeni yıl konseri

23 Aralık 2019

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2019’u Yeni Yıl Konseri ile uğurlamaya hazırlanıyor. 30 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve 3-4 Ocak 2020’de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek etkinliğin programında Avusturyalı besteci Johann Strauss’un, “Die Fledermaus (Yarasa)” operetinden aryalar ile Johann Strauss, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Franz Lehár, Arturo Márquez, Leonard Bernstein’in bestelerinden aryalar, valsler ve polkalar yer alıyor…

Şef Murat Kodallı yönetimindeki konserlerde solistler Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner, Ufuk Toker sahnede olacaklar.

Şahin Dedemen şefliğindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ise konsere, “Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, We Wish You a Merry Christmas ve Jingle Bells” şarkılarıyla renk katıyor olacak.