İDSO DenizBank Konserleri yeniden AKM’de

Türkiye’nin kültür-sanat yaşamına katkı sunma amacıyla 18 yıldır DenizBank tarafından desteklenen İDSO DenizBank Konserleri, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kapılarını sanata ve sanatseverlere açmasıyla tekrar ‘yuvaya’ döndü. 1 Kasım Pazartesi, Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konseri, besteci, keman virtüözü ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura yönetirken solistler Cihat Aşkın (Keman), Simge Büyükedes (Soprano), Serkan Bodur (Tenor) ve Caner Akgün’dü (Bariton).

Cemal Reşit Rey’in öğrencisi, Viyana Müzik Akademisi Kompozisyon Bölüm Başkanı besteci Ertuğrul Sevsay’ın Yunus Emre güfteleri üzerine bestelediği şarkıların dünya prömiyeri, Sevsay’ın hocası ve İDSO’nun temellerini atan besteci ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey ve Yalçın Tura’nın eserleri ile seyircinin beğenisine sunuldu.

Konserin başlangıcında, İDSO Müdürü Timuçin Abacı, 18 yıldır aralıksız sürdürdükleri desteklerinden ötürü DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’e plaket takdim etti.

Hakan Ateş

Cumhuriyetin yadigârı İDSO’nun yuvasına dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “İDSO’nun temellerinin dayandığı, Osmanlı döneminde kurulan Mızika-i Humayun ile birlikte yakılan o sanat meşalesi topraklarımızda hep yandı. Biz, sanatın yüksek tutkuyla sahiplenildiği, uygarlığın gelişimi adına baş tacı edildiği son derece güçlü bir mirası taşıyoruz. Atatürk’ün ‘sanattan ve sanatkardan yoksun milletin, bir ayağının topal, bir kolunun çolak olacağı’ sözlerinin ardındaki inancı, iliklerimize kadar hissediyoruz. ‘Sanata evet’ diyerek yola çıktığımız günden beri, heyecanımızı bir an dahi kaybetmedik. Böyle bir geceyi, yaşamak, şahsım ve kurumum adına bir kıvanç kaynağı” dedi.

İDSO DenizBank Konserleri bu ay 8, 10, 19 ve 26 Kasım’da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.