İDSO DenizBank Konserleri’nde Çanakkale şehitlerimiz anılacak

İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri”ni, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın Genel Müzik Yönetmeni Burak Tüzün yönetecek. Konserin solistliğini yapacak olan Ankara Devlet Opera ve Balesi Soprano sanatçısı Hülya Kazan’a, Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul eşlik edecek.

Konserde, Can Atilla’nın bestelediği ‘57. Alay Gelibolu Senfonisi’ müzikseverlerle buluşacak. Can Atilla’nın Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında bestelediği hem bir saygı duruşu hem de bir ağıt niteliği taşıyan eser, adını savaşta tamamı şehit olan 57. Alay’dan alıyor.