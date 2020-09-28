İDSO sezonu 2 Ekim Cuma akşamı açıyor

28 Eylül 2020

İDSO DenizBank Konserleri 2020-2021 sezonunun açılış konseri, 2 Ekim Cuma akşamı saat 21.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik için maske ve mesafe kurallarına önem verilen konser salonunun 1/3 kapasitesi kullanılacak.

Şef Ender Sakpınar

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nin “2020 - 2021 yılı Yeni Sezon Açılış Konseri”ni besteci ve orkestra şefi Ender Sakpınar yönetecek. Konserde İDSO, solist Gautier Capuçon’a (viyolonsel) eşlik edecek. Saat 21.00’de CRR’de gerçekleşecek konserde; Joseph Haydn’ın “C Majör Viyolonsel Konçertosu” ve Gustav Holst’un”St Paul’s Suite”i yorumlanacak.

Hakan Ateş

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, besteci Cemal Reşit Rey'in yönetiminde 1945 yılında kurulan İDSO’nun en uzun soluklu kurumsal destekçisi olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“İçinden geçtiğimiz salgın döneminde kültür ve sanatın ilham veren, birleştirici gücüne ihtiyaç artıyor. Kurulduğu günden itibaren sanatın ve sanatçının yanında yer almayı sorumluluğu bilmiş bir kurum olarak biz de salgında Türkiye’deki kültürel hayatın sürdürülebilirliği konusuna büyük önem atfediyoruz. Zira, umudun yeniden yeşermesinde ve hayaller kurup gerçekleştirmek için peşinden giderek toplumsal ilerleme kaydetmekte kültür ve sanat aracılığı ile kurulan köprüler büyük önem taşıyor.

İstanbul’un sanat yaşamında müstesna yere sahip olan, 75 yıllık Cumhuriyet kurumu İDSO’nun güçlenmesine destek olmak, bu anlamda bizim için çok kıymetli. Müziğin iyileştirici gücünün İDSO aracılığıyla daha çok insanımıza ulaşacağına inancım tam. Sağlıklı, başarılı bir sezon diliyorum.”

Bülent Evcil

İDSO Müdürü Bülent Evcil ise şöyle konuştu:

“2020-2021 yılı yeni sezon açılış konserimizde tüm müzikseverleri 2 Ekim 2020 Cuma akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaki konserimizde görmekten mutluluk duyacağız. Dünya genelinde pandemi döneminde insanlar olarak gelinen bu noktada ‘müzik iyileştirir’ diyoruz. Bu inançla yeni dönemde tüm kurallara uymak şartıyla İDSO konserlerinde tekrar sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizleri İDSO konserlerine bekliyoruz. Bu sene de katkılarından dolayı DenizBank’a teşekkür ediyoruz.”