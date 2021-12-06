İGART’ın gençlere yönelik 1 milyon TL ödüllü yarışmasına katılım için son günler

İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART bünyesindeki çalışmalarla birlikte ülkemizde sanata daha fazla yer açılması ve özellikle genç sanatçılara destek verilmesi amaçlanıyor. İGART’ın katılımı 31 Aralık’a kadar süren gençlere yönelik 1 milyon TL ödüllü yarışmasını ve planlanan projeleri İGA Kurumsal İletişim Direktörü, İGART Yürütme Kurulu Üyesi Gökhan Şengül ve sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni, İGART Yürütme Kurulu Üyesi Nazlı Pektaş ile konuştuk.

Havalimanları dünyanın dört bir yanından farklı kültürler, inançlar ve yaşamlardan gelen insanların bir arada bulunduğu nadir yerler arasında. Havalimanına gerek yolcu gerek uğurlayıcı veya karşılayıcı olarak gelenleri sanat ve sanatçıyla buluşturmak son derece anlamlı. İGART fikri nasıl doğdu?

GÖKHAN ŞENGÜL

İGA Kurumsal İletişim Direktörü İGART Yürütme Kurulu Üyesi Gökhan Şengül: Ara Güler’in siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan “İstanbul” ve İstanbul Havalimanı’nın 42 aylık hikâyesinin anlatıldığı “Bir Zafer Anıtı” sergileri ile kültür sanata dokunarak başladık bu sürece. Bugüne kadar havalimanı müzesi, kütüphane gibi yenilikçi projelerle birlikte çok sayıda sergi, atölye çalışması ve canlı müzik performansına ev sahipliği yaptık.

Havalimanında operasyonun tam kapasiteye geçişi ile birlikte İstanbul’un, Türkiye’nin çok çeşitli yerlerinden kültür sanat çalışmalarına da ev sahipliği yapmamız için talepler almaya başladık.

İstanbul Havalimanı kimliğinin ülke coğrafyası ve kültürü ile bütünleşmesi ve evrensel değerlerle buluşması, havalimanında sanata daha fazla yer açılması ve sanatçılara destek verilmesi hedeflerimiz arasında yer alıyordu. Yolcu deneyimini bambaşka bir boyuta taşımak, havalimanını sadece insanların bir yerlere ulaşırken kullandıkları bir mekân olmaktan daha ziyade yaşayan, canlı, ruhu olan bir yer olması düşüncesiyle şöyle bir karar aldık:

Kültür sanat dünyasındaki çalışmalarımızı, bu işin profesyoneli olan, akademik dünyada bu işe yıllarını vermiş insanların oluşturduğu bir kurulun yönetimi ile gerçekleştirelim, kendimiz karar vermeyelim. Dolayısıyla da bu noktada da Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’la buluştuk. O da çok değerli hocalardan oluşan bir yürütme kurulu oluşturdu. Toplumsal ve sosyal faydayı gözeten bir yaklaşımla projeler üretmek ve yürütmek amacıyla ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Nazlı Pektaş, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Marcus Graf, Gökhan Şengül, Murat Tabanlıoğlu, Mehmet Ali Güveli, Mehmet Fehmi Bilge’den oluşan dokuz kişilik yürütme kurulumuzun İGA üst yönetiminin de katıldığı ilk toplantısında yol haritası oluşturmaya ve bu noktada buranın nelere ihtiyacına dair bütün fikirler masaya yatırıldı. Çalışmaların bir altyapı ile birlikte yürümesi ve bunun da bir kurumsal kimliğinin olmasına karar verildi. Kültür ve sanatın bu yapı altında buluşacağı çatının ismine de İGART dedik.

İstedik ki İstanbul Havalimanı terminali sadece İstanbul’un değil, ev sahipliği yapacağı çalışmalarla Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat galerisi haline gelsin. Bu anlamda İGART çatısı altında plastik sanatlar alanında üretim yapan sanatçılara açık, birden fazla etap ve farklı proje alanlarından oluşan İGART Sanat Projeleri Yarışması kapsamındaki etkinliklerin ilk etabı devreye girdi.

NAZLI PEKTAŞ

İGART’IN ilk etkinliği, 1 milyon lira ödüllü yarışma. En önemli özelliği ise genç sanatçılara alan açacak bir yapıda ve konu, teknik, grup ya da tekil katılım gibi bir sınırlama olmadan kurgulanmış olması.

Sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni, İGART Yürütme Kurulu Üyesi Nazlı Pektaş: Aslında İGART’ın bu projenin dışında 17 projesi daha var. Biz, bu ilk etkinliği, viyadük altı projesini, bu genç projeyi sanat hayatlarının başındaki 35 yaş altı sanatçılara ayırdık. Buradaki genç, olumsuz tınlamasının. Çünkü, 45 yaşında biri de genç sanatçı olabilir. 35 yaş altı sanatçıları kabul etmemizin sebebi, sanat üretiminde yolun başında ve destek ihtiyacı olanlara bu genç projeyi sunmak. Çünkü, havalimanlarındaki projeler gerçekten o ülkenin bir vitrini. Hem sanatçının tanıtılacağı hem projenin yeryüzü ile kurduğu bağlantının bütün yolculara geçeceği bir yer havalimanı, çok önemli. Böyle büyük bir çalışmada umut tohumunu genç projeyle başlatmak istedik. Verilecek olan ödül, kazanacak olan kişinin hayatında neredeyse bir atölye kurmasını sağlayacak denli büyük bir rakam. Üretimin başında genç birinin İstanbul Havalimanı’nın metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyini kapsayacak büyük bir “dış mekân tavan projesi” oluşturması son derece önemli. Çünkü orası, yalnız yolcuların değil, dışarıdan çeşitli nedenlerle gelenlerin de bir arada olduğu bir yer. Orada taptaze bir üretimle karşılaşmış olmaları da çok önemli.

Belirttiğiniz gibi konu, teknik, grup ya da tekil katılım zorunluluğu gibi bir sınırlamamız olmadı. Bu da çok önemli. Katılımın en önemli motivasyon güçlerinden birisinin bu sınırsızlık olduğunu düşünüyorum. Katılanların düşüncelerine ve seçimlerine alan açma fırsatı sağlıyor, özgür bırakıyor.

Yarışmanın jürisinde İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyorlar.

Sanat üretiminde yola çıkmış, yavaş yavaş kendi hızını yakalayacaklara bir teşvik bu organizasyon… Onlara, kendi jenerasyonlarından insanlarla yarışabilecekleri, tercih edilebilecekleri bir alan açıyoruz. Dolayısıyla, 35 yaş üstünü yaşlı sayıyor değiliz, yolun başındakilerin kaygılarına bir nebze olsun alan açmak istiyoruz. Herkes yolun başında gençti. Bu yarışma, gençliğe bir gelecek vaadi.

Katılım süresi ne zaman bitiyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 17 nokta nasıl belirlendi, sonraki yarışma hangi mekân için gerçekleştirilecek?

Gökhan Şengül: Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle son başvuru tarihimizi 31 Aralık’a kadar uzattık. Ocak ayının ilk 15 günü içerisinde jüri değerlendirmesine sunulacak. Önce ilk üç proje belirlenecek ve bunlara 10’ar bin lira ödül verilecek. Bu üç projeden bir tanesi, uygulamaya layık görülecek olan eser 1 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Kazanan proje, 20 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak.

Sanata açılacak 17 noktayı belirlemek yürütme kurulunun ilk yaptığı çalışmalardan biriydi. Üç defa üç ayrı zamanda tüm terminalde keşif turları yapıldı. Terminal detaylı şekilde gezildi ve yolcuların temas noktalarına binaen alanlar belirlendi. İlk faz, viyadük altı. İkinci çalışmamız 2022’nin ortalarında başlayacak. Kara tarafında terminalin tam ortasında yer alan İSTANBUL yazısının önündeki orta bölgeye bir sanat eserini kazandırmak için ikinci bir yarışmaya çıkacağız.

Konu ve herhangi bir teknik sınırlama koyulmama ilkesi, ilk yarışmada olduğu gibi diğerlerinde de sürecek mi?

Nazlı Pektaş: Hepsinde kurallarımız aynı, yukarıda konuştuğumuz sınırsızlık sürecek. Biz en başta ilkelerimizi belirledik. Hem malzemede hem konuda sanatçının özgürlük alanına müdahale etmiyoruz. Bu, sanatın doğası gereği böyle. Tabii seçici kurullar zaman içinde farklılaşabilecek, etkinliklere göre isimler değişebilecek.

Teşekkür ediyorum. Sonuçları ve yeni yarışmaları merakla bekliyoruz.