İklim değişikliğinin farkında mıyız?

Sabancı Vakfı’nın “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl beşincisini düzenlediği ve başvuruları 20 Kasım’a kadar devam eden Kısa Film Yarışması kapsamında, kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma gerçekleştirildi.

“İklim Değişikliği Farkındalığı” araştırması Türkiye’nin kentsel bölgelerinde ikamet eden 18-50 yaş aralığındaki, ABC1 sosyo-ekonomik statü gruplarını temsil eden toplam 502 kişi ile gerçekleştirildi.

Neden ve sonuçlar tam bilinmiyor

Araştırma sonuçlarına göre, “İklim değişikliğinin nedenleri” sorulduğunda araştırmaya katılan her 10 kişiden 3’ünün "hızlı sanayileşme", "kimyasal ürün kullanımı" ve "yanlış yapılanma" konularına değinmediği görülüyor. İklim değişikliğinin olası nedenleri arasında en az bahsedilen konu ise “Gereğinden fazla et ve su tüketimi” oluyor. Kamuoyunun yüzde 90’ından fazlası iklim değişikliğinin gıdaya erişimde zorluğa, orman yangınlarına, nesli tükenen hayvanlara ve su seviyesinin yükselmesi gibi sonuçları olacağını düşünmüyor. Kamuoyu algısına göre iklim değişikliğinin en çok etkisinin görüleceği konular arasında kuraklık, temiz su kıtlığı ve mevsim değişiklikleri yer alıyor.

Çözümü başkalarında arıyorlar

Her 10 kişiden 9’unun iklim değişikliğinde bireysel sorumluluğu olduğunu düşünmesine rağmen her 5 kişiden 1’i bireysel önemlerin çözüme katkısı olmayacağını belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 82’si devlet düzeyinde alınacak önlemlerin, yüzde 77’si uluslararası düzeyde alınacak önlemlerin ve yüzde 74’ü ise özel sektörün alacağı önlemlerin çözüme katkı sağlayacağını düşünüyor. Bireysel önlemlere bakıldığında; su ve enerji tasarrufu yüzde 70’ten fazla bir oranla en çok alınan önemler olarak öne çıkıyor; fakat her 10 kişiden sadece 3’ü iklim değişikliği sorunu için “kişisel araç kullanımına” dikkat ediyor. Araştırmaya göre her 5 kişiden sadece 1’i karbon ayak izini azaltmak için uçak kullanmamaya çalıştığını ifade ediyor.

Gençler daha az öncelik veriyor

Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü bu konuyu öncelik verilmesi gereken bir sorun olarak görmese de konu ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor. 18-34 yaş aralığındaki genç ve genç yetişkinlerin, 35-50 yaş aralığındaki bireylere oranla iklim değişikliğine öncelik verme eğilimleri daha düşük. İklim değişikliğine öncelik verme eğilimi ise İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kapsayan metropol illerde yüzde 73’lük bir oran ile diğer illerden daha yüksek.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.