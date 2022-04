İklim krizi Kahve Dünyası Yanköşe’nin duvarlarına taşındı

Kahve Dünyası’nın 2017 yılında hayata geçirdiği, kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, sokak sanatçısı No More Lies’ın ‘Origami Geyik’ isimli çalışmasını Kabataş’ta ağırlıyor.

Gerçek kimliğini ve yüzünü saklayan sanatçı, söylemek istediklerini, duygularını duvarlara resmediyor. Geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan ve önü alınamayan orman yangınlarından yola çıkarak hazırladığı son eseri, Kahve Dünyası’nın Kabataş mağazasının yanındaki iki duvarda, üstünden güneş ışınları sızan bir ormanı ve kâğıttan yapılmış bir geyiğin yanışını sergiliyor.

Origami Geyik, iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri olan ve geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan orman yangınlarına dikkat çekerek orman yangınlarının sadece ağaçlara değil, içinde yaşayan canlılara da zarar verdiğini bir geyiğin kırılganlığıyla anlatıyor. Yanköşe projesinin iki parçalı duvarının bir parçasında doğa, diğer parçasında ise insan müdahalesi ile ortaya çıkan tablo işleniyor.

260 metrekare

Yaklaşık 260 metrekarelik alana sahip iki duvardan birinde üstüne güneş ışıkları sızan ormanın, diğer duvarda da yanmaya devam eden bir geyiğin resmedildiği eser, izleyiciyi iklim krizinin can yakan etkileriyle yüzleşmeye davet ediyor. 10 yıldan fazla bir süredir sokak sanatçısı olarak farklı işler üreten No More Lies, son yıllarda küresel iklim krizi, sürdürülebilirlik, orman yangınları ve kadın cinayetleri gibi toplumsal konuları işleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor.



Her sene iki farklı sanatçının projesini ağırlamayı hedefleyen Kahve Dünyası’nın kamusal alandaki güncel sanat projesi Yanköşe’de sergilenen çalışmalar, davet edilen sanatçıların mekânın özelliklerini göz önünde bulundurarak ürettikleri, mekâna cevap veren yapıtlar.



Yanköşe’de yer alacak eserin seçimi, projenin koordinatörlüğünü üstlenen Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından üç sanatçının davet edilmesi ve Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Detay Gıda CEO’su Dilara Altınkılıç Kutmangil, Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, sanat yazarı Evrim Altuğ, küratör Fulya Erdemci ile tasarımcı Bülent Erkmen’den oluşan Seçici Kurul’un, sanatçıların önerdikleri projeleri değerlendirmesinin ardından yapılıyor. Eser seçiminde; sunulan projenin içeriği, görselliği, kentle ilişkisi gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor.