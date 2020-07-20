İKSV Film ve Caz Festivalleri yarışmaları başladı

20 Temmuz 2020

Covıd-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından kontrollü normalleşme ile birlikte İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması bölümünde gösterimler başladı.

Öte yandan, İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek amacı ile gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği ile düzenlenecek 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 - 23 Eylül tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Yine bugünlerde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle sonbahar aylarında gerçekleştirilecek 27. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi.

28 Temmuz’a kadar sürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması heyecanı başladı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle yapılan yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alıyor. Yarışmanın ilk gününde yönetmenliğini Hacı Orman’ın yaptığı Körleşme ve Ahmet Toğaç’ın yönetmenliğini yaptığı Kulak Misafiri gösterildi. Gösterimin ardından İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan katılan film ekipleriyle söyleşti.

Bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleşecek İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması bölümü kapsamında 28 Temmuz’e kadar SSM’nin boğaz manzaralı terasına kurulan açık hava sinemasında, her gece 21:00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film gösterimi yapılacak; filmler filmonline.iksv.org adresinden de çevrimiçi izlenebilecek.

Filmler ve gösterim çizelgesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye filmonline.iksv.org sayfasından ulaşmak mümkün.

Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nin boğaz manzaralı terasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Köprüde Buluşmalar

Öte yandan, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Köprüde Buluşmalar, 2017 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile başlattığı ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılar için Kısa Film Atölyesi’ne devam ediyor.

15. senesinde Anadolu Efes’in katkılarıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl Covıd-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmaya devam etmek amacı ile gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği ile düzenlenecek 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 - 23 Eylül tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirilecek. Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyelerin dördüncüsü için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2020.

Genç Caz Konserleri

Yine bugünlerde İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer alacak.

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu sene müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzisyen Kalben, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyordu.