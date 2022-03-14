İKSV’nin 50. yıl çantaları çevrimiçi mağazada satışta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. yıl kutlamaları kapsamında hayata geçirdiği projeyle, geçmiş yıllarda etkinliklerde kullanılan tanıtım malzemelerinden ileri dönüştürülerek üretilmiş çantaları sanatseverlere sunuyor. Bir zamanlar İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Film Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu ve İstanbul Tasarım Bienali’nin tanıtım malzemeleri olan brandalar, Reflect Studio’nun işbirliği ve Hüner Aldemir'in tasarımlarıyla çanta olarak ileri dönüştürüldü. Sınırlı sayıda üretilen İKSV 50. yıl çantalarının her biri farklı bir desene sahip. İki farklı boyda satışa sunulan çantaların büyük boyu (37x37 cm) içinde dizüstü bilgisayar, tablet ya da defter taşımaya; küçük boyu (30x15 cm) ise makyaj çantası, kalemlik veya el çantası olarak kullanmaya uygun. Çantaların dış malzemesi dayanıklı ve uzun yıllar kullanabileceğiniz vinil malzemelerden, iç astarı ise yüzde 100 pamuklu kumaştan hazırlandı. İKSV 50. yıl çantalarının büyük boyu 300 TL, küçük boyu ise 220 TL’den satışa sunuluyor.