“İlk Senaryo”da finale kalan 10 proje belli oldu

27 Ocak 2020

DenizBank, kültür ve sanatın her dalını toplum için erişilebilir kılma vizyonu kapsamında, yetenekli senaristlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak üzere Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın dördüncüsüne imza atıyor.

Yazarlara, genç senaristlere ve sinemaseverlere açık, kapsamlı bir platform sunan yarışmanın ilk senaryo bölümünde ön jüri hazırlıklarını tamamlayarak finale kalacak 10 çalışmayı belirledi. 371 projenin başvurduğu, teknik eleme ve düzeltme için verilen ek sürenin sonunda, 212 projenin yarışmaya hak kazandığı değerlendirme sonucunda finale bir adım daha yaklaşıldı.

Türkiye’den yoğun katılımın gerçekleştiği yarışmada finale kalan isimler ve çalışmaları şu şekilde oluştu;

- İsmail Kitir - Af,

- Yurdakul Şahin - Denizdeki Hayalet,

- Zeynep Yasemin Subaşı - Devâ,

- Mehmet Fatih Özülker - Havalimanı,

- Burak Kum - Hayalperest ve İstanbul,

- Çiğdem Dağlı - Hayatımın Teklifi,

- Hürer Ebeoğlu - Kafes,

- Deniz Bayraktaroğlu Masal ya da Kahraman,

- Ahmet İşler - Ressamın Öyküsü ve

- Ali Bank - Tarumar

Finale kalan 10 senaryo, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri tarafından ikinci bir değerlendirmeye alınacak ve seçilecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak. Ezel Akay’ın başkanlığını yaptığı ana jüri Tuba Büyüküstün, Suzan Güverte, Levent Kazak ve Perihan Yücel’den oluşuyor.

Dereceye girecek eserlerden birincisi 25.000 TL, ikincisi 15.000 TL ve üçüncüsü ise 10.000 TL ve sektörden ünlü isimlerden alacakları yapım ve fon başvuru rehberliği hizmeti ile ödüllendirilecekler.