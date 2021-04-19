“İnanç ve Sanat” sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde

Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı “İnanç ve Sanat” sergisi ziyaretçileriyle buluşuyor. “Kur’an-ı Kerim”, “Peygamber Efendimiz”, “İbadet”, “Dua” ve “Medeniyet” konu başlıklarında ve Şam Evrakı alt başlığında düzenlenen sergi müzenin geçici sergi salonunda ziyaret edilebiliyor.

Sergide, 8. yüzyılın sonu ile 9. yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kûfi hatla yazılan ve ayrıca 1294 yılına tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yâkut el- Musta’sımi’ye (ö.1299) ait Kur’an-ı Kerimler ile Seyyid Mahmud Hayrani’nin oğlu Seyyid Ali’nin 13. yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 1907 yılında çalınan ve halen Danimarka Kopenhag’daki Davids Samling Müzesi’nde sergilenen tabutun sanduka kısmı sergileniyor.

İnanç ve Sanat sergisine çıkan 73 eser ilk defa günyüzüne çıkıyor. Sergi, 30 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor.