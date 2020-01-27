“İnci Dizen Kız” sanatseverlerle buluşuyor

27 Ocak 2020

“Osmanlı Saray Ressamı” olarak tanınan Fausto Zonaro’nun “İnci Dizen Kız/Filatrice di Perle” isimli eseri, İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapıt, 20-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapsamında sergilenecek.

1854 yılında Masi-Padova’da doğan Fausto Zonaro, İstanbul’da yaşam sürdüğü süre zarfında, kentin tarihi dokusunu ve gündelik yaşamın yanı sıra bayramlar gibi dini ve sosyal olayları da konu edinmiş. Zonaro, 1891 yılında İstanbul’a gelirken tüm eserlerini paketliyor ve gemiye yükleyerek yanında getiriyor. ‘İnci Dizen Kız’ adlı eserine büyük talep olsa da hiçbir zaman satmaya kıyamıyor. Ancak, halen Galeria Ricci Oddi daimi koleksiyonunda yer alan küçük boyutlu suluboya versiyonunu yapıyor.

Resmiyle ülkesine dönüyor

Zonaro, resmini İstanbul’a getirdikten sonra Sultan II. Abdülhamid’ in kendisine tahsis ettiği binanın salonuna asıyor. Eseri gören her kişinin, tabloyu satın almak istemesine karşın, gelen talepleri nazik bir dille geri çeviriyor. ‘Saray ressamlığı’ görevi sonrası yapıtını ülkesi İtalya’ya geri götüren sanatçı, 1929 yılında San- Remo’ da yaşamını yitiriyor.

Torunu Jolanda Meneguzzer Trevigne tarafından sanatçı adına 2004 yılında düzenlenen retrospektif sergiler sonrasında bir Türk koleksiyoncu tarafından satın alınan yapıt, ülkemizin kültür ve sanat varlıkları arasındaki yerini koruyor.

Sanat ve Antika Fuarı

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı sanatseverleri, halen Dikici Koleksiyonu’nda yer alan ‘İnci Dizen Kız’ın yanı sıra sanat galerileri ve antikacılarla da buluşturuyor. 20 Şubat tarihinde kapılarını açacak olan fuarda ziyaretçiler, düzenlenecek akademik buluşmalar sayesinde bilgi alma şansına sahip olurken kurum ve bireysel koleksiyonlardan özenle oluşturulan seçkilere de tanık olacak. Seçici Kurul Başkanlığını Halilhan Dostal’ ın yaptığı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 20-23 Şubat tarihleri arasında bini aşkın esere ev sahipliği yapacak.