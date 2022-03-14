İncili Gastronomi Rehberi 2022 yayınlandı

İncili Rehber’in 2022 edisyonu yayınlandı. Bu yıl rehbere İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa’nın yanı sıra gastronomisiyle Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan ilk kent Gaziantep de dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla gelişen rehberde 2022 senesinde 594 restoran ve 453 lezzet noktası yer alıyor.

Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var. Rehberde ayrıca pandemi koşullarında tüketici alışkanlıklarıyla oluşan "çevrimiçi alışveriş" üzerinden satış yapan, kalitesine güvenilen alışveriş noktaları arasından da bir seçki de bulunuyor. Bir önceki rehberde yer alan ve yine pandemi koşullarında son iki yıl içinde kapanan restoranların listesi de rehberde görülebiliyor.

Müge Akgün

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekiyor. Akgün, “İncili Gastronomi Rehberi bu kez de gerçek bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktı. Bugüne dek yaptıkları çalışmalarla sektöre katkısının büyük olduğunu düşündüğümüz çok değerli isimler onur kurulu üyesi olarak destek verdi. Ancak İncili Gastronomi Rehberi’nin asıl kahramanları, 300 kadar yeme-içme tutkunu gizli müfettiş. Beklenmedik ve her anlamda zorlu bir dönemden geçmemize karşın, teklif ettiğimiz hemen hiç kimse hayır demedi. Onlar da sorumluluklarının farkındaydı. Büyük bir özveriyle çalışarak son 18 ay içinde gittikleri restoranları değerlendirdiler. Böylesi kapsamlı bir proje ancak onların iş birliğiyle ortaya çıkabilirdi. Her biri projeye inandı ve destekledi. Yanımızda olmaları, eleştirileri, katkıları bize güç verdi, vermeye de devam edecek” diye konuştu.