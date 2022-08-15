İnegöl’de yeni hedef turizm

İnegöl Uludağ’ın eteklerinde yer alıyor. Bulunduğu yaklaşık bin kilometrekarelik alanın yüzde 50’si ormanlarla kaplı. Turizm konusunda “Rotanız İnegöl Olsun” sloganıyla atak başlatan İnegöl Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliği ile turizm paydaşlarını ve gazetecileri ağırladı. İki günlük organizasyonda konuklar, doğasından gastronomi lezzetlerine şehrin değerlerini yerinde inceleme ve deneyimleme fırsatı buldular.

Perşembe günü İnegöl köftesi tanıtımı ve ikramıyla başlayan programda, sırasıyla çarşı bölgesi ve İshakpaşa Camisi ile türbesi, İnegöl Kent Müzesi, Mobilya ve Ağaç İşleri Müzesi ziyaret edildi. Ardından Tuzla kırsal mahallesinde Türkiye’nin tek parça halinde ekili en büyük yaban mersini tarlası ziyaret edilerek yaban mersini hasadı yapıldı. Burada Patika Kafede yaban mersini ile ikramlar sunuldu. Günün finali ise Ortaköy Tarihi Kervansarayında Gastro İnegöl çalışmaları ile ortaya çıkan İnegöl’ün lezzetleri konuklara ikram edilerek gerçekleştirildi.

Cuma günü ise Oylat gezisi ile başlayan programda, İnegöl’ün doğası keşfedildi. Oylat’ın yeşil ormanları içerisinde yürüyüş yapan konuklar, ardından çilek hasadı için Kurşunlu Mahallesine gitti. Kafile, burada çilek hasadı yapıp çilek bahçelerini gezdikten sonra Kazancı bölgesinde ziyaret ve incelemeler yaptı. İki günlük İnegöl turu Gençlik Merkezi zemin katında bulunan Nöbetçi Kitaphane ziyareti ve yemek ikramıyla son buldu.

Alper Taban

Etkinlikte şehrin önemli gastronomi ürünlerinden birinin İnegöl köftesi olduğuna da vurgu yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Köftesinden daha fazlası diyerek çıktığımız yolda 150’nin üzerinde yemek çeşidini, yemek zenginliğini tespit ettik. Bunların her birini de mutfaklarımızda deneyimletmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm turizm severleri, doğa severleri, gastronomi meraklılarını şehrimize davet etmek istiyorum. Zira burada gerçekten İnegöl Köftesinden daha fazlasını bulacaklar” diye konuştu.