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İş Kuleleri Kibele heykeli önünde “Cuma İş Çıkışı” konser keyfi

Konserler, önümüzdeki hafta 1 Ekim Cuma akşamı saat 18.30’da Hey! Douglas ile devam edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleşen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 24 Eylül Cuma akşamı BaBa ZuLa sahne aldı. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan ve ücretsiz gerçekleşen konserlerin yanı sıra DJ Ekim Baykara’nın da yer aldığı etkinlikler, 1 Ekim Cuma saat 18.30’da Hey! Douglas ile devam edecek.