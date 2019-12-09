İş Sanat 2019’a dopdolu bir programla veda ediyor
İş Sanat, Aralık ayında klasik seride Mahler Oda Orkestrası’nı ağırlayacak. Sezonun caz serisi ise türünün usta isimleri Omar Sosa, Paolo Fresu ve Trilok Gurtu ile başlıyor.
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