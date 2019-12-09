ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C

İş Sanat 2019’a dopdolu bir programla veda ediyor

İş Sanat, Aralık ayında klasik seride Mahler Oda Orkestrası’nı ağırlayacak. Sezonun caz serisi ise türünün usta isimleri Omar Sosa, Paolo Fresu ve Trilok Gurtu ile başlıyor.

İş Sanat 2019’a dopdolu bir programla veda ediyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.