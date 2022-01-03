İş Sanat 2022 seyircili etkinliklerine 6 Ocak’ta başlıyor

İş Sanat, Fatih Erkoç’un İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile yer aldığı caz konseri ile yeni yıla hızlı bir giriş yapacak. ‘Ellerim Bomboş’ albümü ile Türk pop müziğinde adını duyuran, Türkiye’nin sayılı caz müzisyeni arasında yer alan Fatih Erkoç, 6 Ocak ‘ta orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile aynı sahneyi paylaşacak. İş Sanat’ta Ocak Ayı programı şöyle:

Seyircili konserler

6 Ocak Perşembe, 20.30: Fatih Erkoç, İstanbul Superband, Aycan Teztel, şef, Selen Beytekin, vokal.

28 Ocak Cuma, 20.30: Kenan Doğulu & Lahza, Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz.

Çevrim içi etkinlikler

2 Ocak Pazar, 15.00, 9 Ocak Pazar, 15.00, 16 Ocak Pazar, 15.00, 30 Ocak Pazar, 15.00: Masamda Tiyatro Var, Yazar: Ceyda Akel, Yönetmen: Yiğit Sertdemir, Maske-Kukla Tasarımı-Üretimi: Candan Seda Balaban, Oynayanlar: Ceyda Akel, Şirin Keskin İndere.

13 Ocak Perşembe, 20.30: Fatih Erkoç, İstanbul Superband, Aycan Teztel, şef, Selen Beytekin, vokal.

17 Ocak Pazartesi, 20.30: “Tek Kanatlı Bir Kuş”, Yaşar Kemal Hikâye Dinletisi, Metni Hazırlayan: Atilla Birkiye, Müzik Yönetmeni: Serdar Yalçın, Sahneye Uygulayan: Mehmet Birkiye, Hikâyeyi Seslendirenler: Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek, Bağlama: Cengiz Özkan.

20 Ocak Perşembe, 20.30: Millî Reasürans Oda Orkestrası, Hakan Şensoy, şef, Orçun Civelek, klarinet, Cem Sevgi, trompet.