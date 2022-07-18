İş Sanat’ın konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine bir programla sanatseverlerle buluşacağı “İş Sanat Çarşamba Sahnesi" bu yaz Bodrum Zai Yaşam’da perdelerini açıyor. 20 Temmuz’da Ece Göksu konseriyle başlayacak etkinlikler, yaz sonuna kadar her Çarşamba ücretsiz.

Ece Göksu, cazın dünyaca ünlü üç kadını Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald’in unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

Programda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin ve Hakan Gerçek’in seslendireceği, Yaşar Kemal’in yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı son yapıtı, fantastik öğelerle bezediği eserinde, korku temasını ele aldığı “Tek Kanatlı Bir Kuş”, Sait Faik Abasıyanık’ın “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” ve Haldun Taner’in “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı hikâye dinletileri yer alırken, dinletilerin müzik direktörlüğünü şef Serdar Yalçın üstleniyor.

Okuma tiyatrosu

Yönetmen Yiğit Sertdemir’in hazırlayıp yönettiği, tiyatro literatürünün aşk sahnelerinin yer aldığı “En Güzel Aşk Sahneleri” okuma tiyatrosu da seyircisiyle buluşacak etkinlikler arasında.

Emrah Kolukısa’nın kazı başkanları ile yapacağı “Arkeoloji Sohbetleri” ve Bedia Ceylan Güzelce’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek “Sanat Sohbetleri” de alanında uzman isimlerin bir araya geleceği keyifli sohbetlerle günümüze ışık tutacak.

Konser ve hikâye dinletileri 22.00’de, sohbetler ise 21.00’de başlayacak.