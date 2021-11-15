İş Sanat çevrimiçi olarak da izleyicileriyle buluşmaya başlıyor

İş Sanat yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall’da orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açtı, konserde solist olarak çellist István Várdai sahne aldı. Seyircili olarak canlı kayda alınan konser, çevrimiçi sezonun ilk etkinliği olarak 17 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da Youtube kanalında, ilk gösterimiyle yayında olacak.

Pandemi döneminde İş Sanat’ın “Umut ve Dayanışma” adını verdiği çevrimiçi sezonunda çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan ve o dönemin sembolü haline gelen İstanbul Ensemble, bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in batonu altında açılış konserini gerçekleştirdi.

2014 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği konserin ardından ikinci defa İstanbul seyircisiyle İş Sanat’ın yeni sezon açılışında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren István Várdai ise konserde viyolonsel repertuvarının en tanınan eserlerinden biri olan Edward Elgar’ın viyolonsel konçertosunu seslendirdi.

Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkeleri dahil olmak üzere ABD'de ve Güney Amerika'da da konserler yöneten Rengim Gökmen’in yönetiminde gerçekleşen İş Sanat 22. sezon açılış konserinin programında ayrıca Gioacc¬hino Rossini’nin ‘Hırsız Saksağan Uvertürü’ ve Ludwig van Beethoven’ın ‘Pastoral’ Senfonisi yer aldı. Konser, 17 Kasım Çarşamba saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.