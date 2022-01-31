İş Sanat etkinlikleri yeniden İş Kuleleri Salonu’nda

İş Sanat şubat ayından itibaren seyircili konserlerine İş Kuleleri Salonu’nda devam edecek. Salon, Türkiye’den Avrupa’ya gurbet yolculuğunun 60’ıncı yılına özel olarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri başlıklı konserle salonunun kapılarını açıyor. Gerçek hikâyelerin türkülerle harmanlandığı konser, 10 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

İş Sanat’ın dinletilerinde bu ay Turgut Uyar şiirleri yer alacak. “Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır” başlıklı dinleti, 21 Şubat Pazartesi 20.30’da YouTube kanalında yayında olacak.

Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müziklerini kendine özgü yorumuyla bir araya getiren üç kız kardeş “Samida” 10 Şubat Cuma akşamı, İş Sanat’a özel bir konserle seyircisiyle YouTube kanalında buluşacak.

Tiyatro oyunlarını okuma düzeninde sahneleyerek izleyicisine alışılmışın dışında bir deneyim sunan Provadan İzle’nin yeni oyunu Terzihane, 8 Şubat Salı akşamı yayında olacak.

İş Sanat’ın çocuklara özel YouTube dizisi Masamda Tiyatro Var’da Hayalde Seyahat adlı oyunun hazırlık aşaması hızla devam ediyor. “Masamda Tiyatro Var”, 6 ve 20 Şubat saat 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

Seyircili konserlerin biletleri, İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir. Çevrimiçi yayınlar ise İş Sanat’ın YouTube kanalından sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.

Zamanın Hazinesi

Seramik sanatçısı Soner Genç’in, Antik çağlardan günümüze para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği “Zamanın Hazinesi” başlıklı sergi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.

Mahmut Celayir’in ‘Peykerun’ sergisi

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi Mahmut Celayir’in ‘Peykerun’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. 16 Nisan 2022 tarihine kadar açık kalacak sergi, Celayir’in 1970’lerden günümüze uzanan doğa manzarası üstüne temellenmiş eser üretiminin önemli bir kesitini sunarken, yerel malzemeden yola çıkarak çağdaş bir dil oluşturmanın panoramasını da çiziyor.