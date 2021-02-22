İş Sanat mart ayı programı açıklandı

İş Sanat’ta çevrim içi etkinlikler devam ediyor. Türkülerden klasik müziğe, dünyaca ünlü masallardan, tiyatro eserlerine uzanan bir program mart ayında sanatseverlerle buluşacak. Tüm etkinlikler sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

Barabar Tıp Bayramı’nda

Barabar ekibi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda izleyicileriyle buluşacak. Aralarında Serkan Keskin (basgitar) ve Taner Ölmez’in de (vokal) bulunduğu topluluk, halk türkülerini kendi yorumlarıyla sahneye taşıyor. Orkestrada Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan da yer alıyor.

Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan’ın İş Sanat için hazırladığı “Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı” başlıklı konser, 6 Mart saat 20.30’da.

Caz Baharı

Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın unutulmayan şarkıları rdem Özkan ve Sibel Köse’nin yer alacağı konserde. Solistlere Şenova Ülker Caz Orkestrası eşlik edecek. Halil İbrahim Işık’ın düzenlemeleri ve yıldız solistleriyle “Caz Baharı”, 20 Mart’ta saat 20.30’dan itibaren.

Camerata Barok

Barok dönem eserlerini icra eden Camerata Barok, bu konserde orkestral eserlerin yanı sıra dönemin operalarından aryaları da seslendirecek. 2011 yılında topluluğun başkemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Camerata Barok İstanbul ve solist kontrtenor Kaan Buldular’ın yer aldığı konser, 25 Mart akşamı yayında olacak.

Cihat Aşkın

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri şef Hakan Şensoy yönetiminde gerçekleşecek. Mendelssohn, Vivaldi ve Rossini’nin eserlerinin yanı sıra besteci Cem Küçümen’in ikili keman konçertosunun da seslendirileceği konser, 11 Mart’ta. Solist, keman sanatçısı Cihat Aşkın.

Yiğit Karataş resitali

İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız keman sanatçısı Yiğit Karataş’a piyanist Tayfun İlhan eşlik edecek. Konser 4 Mart akşamı.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleri

Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleri, 8 Mart’ta izleyicisiyle buluşacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı ve Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği "Düşten Güzel" başlıklı dinletide, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek şiirleri, Şevval Sam ise şarkıları seslendirecek.

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare’in “Kış Masalı” 3 Mart’ta, Pierre-Augustin Beaumarchais’in “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün” 17 Mart’ta, Moliere'in “Kibarlık Budalası” 24 Mart’ta, Lope de Vega’nın “Olmedo Şövalyesi” başlıklı eserleri 31 Mart’ta yayımlanacak.

Masal Tiyatrosu

Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar her pazar İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda çocuklarla ve masal seven yetişkinlerle buluşuyor. 7 Mart’ta “Karlar Kraliçesi”, 14 Mart’ta “12 Dans Eden Prenses”, 21 Mart’ta “Gulliver’in Gezileri” ve 28 Mart’ta “Deniz Kızı” izlenebilecek.

Provadan İzle

İş Sanat’ın Provadan İzle başlıklı yeni serisi yine bir klasik eserle devam ediyor. Fırtına oyununun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Kemal Aydoğan yönetmenliğindeki oyunda, Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor. Moda Sahnesi oyuncularının “Fırtına” yorumu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde izleyiciyle buluşacak.

Yazarının Sesinden

“Yazarının Sesinden” serisinde 1 Mart’ta Sunay Akın “Makiler”, 15 Mart’ta Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”, 22 Mart’ta Nilgün Öneş “Ağlamak Yok” ve 29 Mart’ta Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.