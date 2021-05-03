İş Sanat sezona zengin bir içerikle veda ediyor

İş Sanat, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı ve Anneler Günü kutlamalarının yer aldığı mayıs programında her yaşa ve her zevke hitap eden içerikleri seyircisine sunacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak olan İş Sanat, Ramazan Bayramı’nda ise Ümit Besen’i seyircisiyle buluşturacak. Besen’in sahnesine Pamela ve Eda Baba konuk olacak. Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’nün İş Sanat’taki konseri ise Anneler Günü’nde seyircisi ile buluşacak.

Sezonun son caz konseri ise Sabri Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan’ın yer aldığı “Almagest Quintet” ile gerçekleşecek.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren, İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yıl sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

İş Sanat’ın edebiyatı müzikle birleştiren dinletilerinde bu ay Edip Cansever şiirleri yer alacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı “Sevda Bir Ateş Buldu Sende” başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Dinletinin ilk gösterimi İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde 10 Mayıs saat 20.30’da yapılacak.

Çehov ve Shakespeare’den eserler

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, ölümsüz tiyatro eserlerinden seslendirilen bölümlerle devam edecek. Anton Çehov’dan “Martı” 5 Mayıs’ta, William Shakespeare’den “Aşkın Emeği Boşuna” 12 Mayıs’ta, “Nasıl Hoşunuza Giderse” oyunu ise 26 Mayıs’ta seyircisiyle buluşacak. Serinin tüm bölümleri yıl sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

Fatma Turgut, No Land ve Cihan Mürtezaoğlu konserleri İş Sanat’ta İş Sanat ve Maximum Genç işbirliğinde düzenlenen konserde Cihan Mürtezaoğlu ve No Land 14 ve 15 Mayıs saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.