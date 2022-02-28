İş Sanat’a bahar geliyor

Seyircili konserlerinin yanı sıra çevrim içi programını da izleyicileri ile buluşturmaya devam eden İş Sanat, Mart ayına Alamanya: Gurbet Türküleri konseri ile başlıyor. Konser, 1 Mart Salı, 20.30’da İş

Sanat’ın Youtube kanalında izleyiciler ile buluşacak.

Anadolu Rock müziğin duayeni Cahit Berkay ile bağlama ustası Cengiz Özkan, 11 Mart Cuma, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ‘Anadolu Ozanlarının İzinde’ konserinde bir araya geliyor.

Özcan Ulucan (Keman), İmge Tilif (Keman), Ulrich Mertin (Viyola), Gözde Yaşar (Viyolonsel) ve İnci Yakar Birol’un (Piyano) müzikal birlikteliklerinden oluşan Ensemble Appassionata 9 Mart Çarşamba, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalına konuk olacak.

İş Sanat’ın YouTube kanalında yeni video dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben” seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 6 Mart Pazar, 15.00’te yayında.

İş Sanat’ın dinletilerinde bu ay Orhan Veli’nin şiirleri yer alacak. “Gün Olur Alır Başımı Giderim” başlıklı dinleti, 28 Mart Pazartesi, 20.30’da YouTube kanalında yayında.

Seyircili konserlerin biletleri, İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir. Çevrim içi yayınlar ise İş Sanat’ın YouTube kanalından sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.