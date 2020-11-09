İş Sanat’ın 21. sezon etkinlikleri dijital platformlarda herkese açık

09 Kasım 2020

İş Sanat, çevrim içi yayınlayacağı yeni sezonunu besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble konseri ile açtı. Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın 40. senfonisi ve Joseph Haydn’ın “Veda Senfonisi” olarak da bilinen 45. senfonisi yer alıyordu. Konser, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebiliyor.

Kasım programı

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri zengin bir seçkiyle dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Prenses ve Bezelye Tanesi”, “Hansel ve Gretel” ile “Alaaddin” 8, 15, 22 ve 29 Kasım’da, “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı Sait Faik hikâye dinletisi 9 Kasım’da, Milli Reasürans Oda Orkestrası 12 Kasım’da, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil’in resitali 17 Kasım’da, W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” ve “12. Gece” eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.