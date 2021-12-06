İş Sanat’ın Aralık programında müzik, tiyatro, şiir dinletisi, sergi var

İş Sanat’ın Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen konserleri Aralık ayında Bulutsuzluk Özlemi’nin “Sözlerimi Geri Alamam” adını verdiği konser ile başlayacak. Rus soprano Olga Peretyatko ve tenor Mert Süngü’nün sahne alacağı, Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası ile yeni yıl konseri de bu ayın etkinlikleri arasında yer alıyor.

Konserlerin yanı sıra çevrimiçi sezonunu da YouTube kanalından sürdüren İş Sanat, bu ayki dinletilerinde Âşık Veysel “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisini 27 Aralık Pazartesi akşamı sunacak.

Bulutsuzluk Özlemi

Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık Cuma akşamı saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da izleyicisi ile buluşacak. Topluluk, “Sözlerimi Geri Alamam” ismini verdiği bu özel konserde 30 yılı aşkın süredir bir ağızdan söylenen şarkılarının yepyeni düzenlemelerini sahneye taşıyacak… Konser ayrıca 16 Aralık Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

Yeni yıl kutlaması

Soprano Olga Peretyatko ve tenor Mert Süngü İş Sanat Yeni Yıl Konserinde bir araya gelecek. Solistlere orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Johann Strauss valslerinin yanı sıra ünlü opera aryalarının da seslendirileceği konser, 29 Aralık Çarşamba saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek.

Ankara Barok Solistleri

Klasik müzik enstrümanlarının yanı sıra viyola da gamba, lavta, klavsen gibi antik döneme ait enstrümanları da çalan Ankara Barok Solistleri, barok döneme ait eserleri seslendirmek üzere İş Sanat YouTube kanalında izleyicilerle bir araya gelecek. Çekimleri Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde gerçekleşen konser 8 Aralık Çarşamba saat 20.30’da ilk gösterimini yapacak.

Beril Anılanmert sergisi

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi ile “merhaba” demişti. İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son dönemde ürettiği yeni eserleri de yer alıyor. 8 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak sergide seramik formlar, pentür karakterindeki karolar, enstalasyonlar, kâğıt üzerine karışık malzeme ile yapılmış desenler ve resimler sanatseverlerle buluşuyor.