İş Sanat’ın “Umut ve Dayanışma Sezonu”nda 561 sanatçı sahne aldı

İş Sanat’ın pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak 5 Kasım’da başlattığı “Dayanışma ve Umut Sezonu” 31 Mayıs’ta yayınlanan orkestra şefi Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile tamamlandı.

İş Sanat, pandemi dolayısıyla kültür sanat hayatının içerisinde fiziksel olarak bulunamayan sanatseverlere yedi ay boyunca tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak YouTube kanalı ve internet sitesinden 250 içerik sundu. 561 sanatçının ve 100’e yakın sahne arkası personelinin işbirliğinde hazırlanan içerikler, 35 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Sezonu değerlendiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, pandeminin olumsuz etkilerine neredeyse her sektörden çok daha fazla maruz kalan yaratıcı sektör çalışanları ile dayanışmak üzere yola çıkıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü “Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkânsızlığı nedeniyle buruk duygularla başladığımız bu sezonda hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfettik. Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrimiçinde de hayallerimizin ötesinde bir katılıma ulaştık. Sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanından sanatseverlerle bir araya geldiğimiz, ilk gösterimlerin canlı sohbetlerinde sanatçılarımızın emojilerle dakikalarca alkışlandığı, şarkılara mesajlarla eşlik edilen, klavyelerden istek parçaların yağdığı, ‘bis’i nasıl başarırız’ diye seyircilerimizle akıl yürüttüğümüz unutulmaz bir sezon yaşadık.”

Sezonun ardından

21. sezon hakkında bilgi veren İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç; “Konservatuar eğitimimle birlikte küçük yaşlarımdan beri hep sanatla iç içe oldum. Bugüne kadar uluslararası festivaller de dâhil olmak üzere pek çok heyecan verici etkinlikte aktif olarak görev aldım. Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin zorlu şartlarında ‘dayanışma ve umut’ diyerek başladığımız 21. sezonumuz, ülkemiz sanatçılarının iş birliğiyle büyüyerek milyonlarca sanatsevere ulaştı. İş Sanat çalışanlarının yanı sıra müzisyeninden tiyatro sanatçısına, teknik ekiplerden, menajerlere, ajans çalışanlarından tasarımcılara bine yakın insan sanatsal üretimin devamı ve sanatseverlerle buluşması için emek verdi. 7 ay boyunca aynı heyecanla sürdürdüğümüz bu sezonu her zaman gururla hatırlayacağım” dedi.

Tüm konser ve etkinlikler İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz ve canlı kaydedildi, ücretsiz olarak yayınlandı. Telif anlaşmaları nedeniyle bazı konser ve içerikler sezon boyunca duyurulduğu gibi 31 Mayıs itibariyle yayından kaldırılırken, başta klasik müzik konserleri olmak üzere pek çok içerik yılsonuna kadar İş Sanat Youtube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.