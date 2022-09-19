İş Sanat’ın yeni sezon programı “hayatın içindeki sanat”tan ilhamla hazırlandı

İş Sanat, 27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açacak. İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserleri ise 23 Eylül’de yeni sezona “merhaba” derken, İş Sanat Youtube kanalındaki yayınlarıyla da izleyicileri ile buluşacak.

Zuhal Üreten

İş Sanat, yeni sezonunu bir basın toplantısıyla tanıttı. Hayatın içindeki sanattan ilhamla hazırlanan yeni programı anlatmak üzere söz alan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten konuşmasında “Sizleri âdet olduğu üzere 23. sezonumuza birlikte ve sağlıkla başlamanın mutluluğuyla selamlayacağım, bununla birlikte etkinliklerimizin sezon tanımına sığmayacak bir süreklilikte devam etmesinin mutluluğu içerisindeyiz. Mayıs ayında konser salonumuzu Serdar Yalçın’ın Nutuk eserinin coşkusuyla kapattıktan sonra Cuma İş Çıkışı konserleri, Zai Çarşamba Sahnesi etkinliklerimiz, Youtube yayınlarımız, Müzelerimizdeki sergilerimizle hiç ara vermeden bugüne ulaştık” dedi.

Defne Turaç

İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise etkinlik mekânlarının antik kent tiyatrolarından Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’na İş Kuleleri Salonu’ndan Kibele Çeşmesi Heykeli’nin önüne, İş Bankası’nın galeri ve müzelerinden Youtube kanalına uzandığını, farklı zevklere hitap eden zengin bir etkinlik programıyla sanatseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Cuma İş Çıkışı Konserleri

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserleri, 23 Eylül Cuma günü pop rock müziğin sevilen ismi Özge Fışkın ile başlıyor. Levent Yüksel, Sufle, Sonic Boom gibi alanının başarılı isimleriyle devam edecek ücretsiz konserler, Cuma günleri İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde saat 19.00’da başlayacak.

“Ben Anadolu” antik kentlerde

İş Sanat, “Ben Anadolu” başlıklı tek kişilik tiyatro oyununu Patara ve Teos Antik Kentlerinde izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Yıldız Kenter’in güçlü performansıyla anılarımızda yer eden “Ben Anadolu”, yıllar sonra Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneye taşındı.

Yeni yıla “Viyana Gala Konseri” ile merhaba

İş Sanat İş Kuleleri konser salonunun kapılarını 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20.30’da orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği açılış konseri ile açacak.

İş Sanat yeni yılı English Chamber Orchestra ile kutlayacak. 3 Ocak Salı, saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek müzik ve dansın bir araya geldiği Viyana Gala Konseri’nde Johann Strauss valsleri ve polkalar seslendirilecek.

Dünyanın en önemli senfoni orkestraları arasında gösterilen Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Aralık Çarşamba, Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası 8 Şubat Çarşamba, Venedik Barok Orkestrası 9 Mayıs Salı akşamı sahne alacak.

Jan Garbarek Quartet / Trilok Gurtu

“İskandinav cazının babası” olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, ismini taşıyan topluluğu Jan Garbarek Quartet ile İş Sanat’a konuk oluyor. Konserin sürpriz ismi Trilok Gurtu. Konser 27 Nisan Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, 20.30’da, Almagest Quintet konseri 1 Mart Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Sinatra şarkılarına dans eşlik ediyor

İş Sanat, Londra prodüksiyonlu “Simply Sinatra” konserini Kayım ayında İş Kuleleri Salonu’nda seyirci ile buluşturuyor. Caz ve gelenekselin buluştuğu “Le Souffle Des Cordes” (Tellerin Nefesi), caz kontrbasçı “Renaud Garcia-Fons”un son projelerinden. Konser, 22 Şubat Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Salvatore Adamo uzun bir aradan sonra seyircisiyle İş Kuleleri Salonu’nda buluşacak. "Her Yerde Kar Var", “Karlar Düşer”, “Komşu Kızı” şarkılarının orijinallerinin sahibi Adamo, 60’lı yıllardan bu yana en sevilen sanatçıları arasında yer alıyor. Adamo konseri Şubat ayında.

Nünü caz söylüyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nükhet Duru, 16 Kasım Çarşamba akşamı “Nünü Caz Söylüyor” isimli özel konseriyle İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluşacak. Cem Adrian, İş Sanat için hazırladığı özel projede tamamı Türk sanat müziğinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısında olacak. Adrian’ın bu özel konseri 20 Aralık Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Türk halk müziğinin üç güçlü kadın sesi, Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan, 7 Mart Salı, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirecekler.

12 Nisan Çarşamba, 20.30’da Mavi Boncuk, Feride, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun gibi sayısız şarkı, albüm ve filme imza atan Emel Sayın, özel bir proje ile sevenleriyle İş Kuleleri Salonu’nda buluşacak.

Tango coşkusu

İş Sanat Mayıs ayını Tango After Dark başlıklı dans gösterisiyle renklendirecek.

Edebiyat ve tiyatro

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ve dekor ile buluştuğu dinletiler yeni isimlerle devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler bu sezonda seyircisiyle İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz buluşurken, aynı zamanda İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

Pilevneli Sergisi

Çağdaş Türk Resim sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” başlıklı sergisi 22 Eylül Perşembe sanatseverlerle buluşacak.

Nevhiz Tanyeli sergisi

Nevhiz Tanyeli’nin yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.