İş Sanat’ta çevrimiçi Ocak ayı

İş Sanat’ın Ocak ayındaki etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, 1 Ocak’ta “Yine de Güzeldir Yaşamak” başlıklı konserinde sahnesini sokak müzisyenleriyle paylaşmıştı. Türk Sanat Müziği’nin temsilcilerinden Dilek ve Derya Türkan 2 Ocak akşamı izleyicilerin karşısındaydı. Her iki etkinlik de İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta. Konserin solisti çellist Çağ Erçağ. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak’ta İş Sanat sahnesine taşıyacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat” caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu’nda; 6 Ocak’ta “Peer Gynt”, 13 Ocak’ta “Antonius ve Kleopatra” yer alacak.

Yazarının Sesinden serisine 4 Ocak’ta Haydar Ergülen “İdilikler”, 11 Ocak’ta İnci Aral “Yeşil” ve 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” eserleriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosu, dünyaca ünlü klasik masalları minik sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 3 Ocak’ta “Rapunzel” sergilendi. Program 10 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak’ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek.