İş Sanat’ta müziklerle Orhan Veli

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde bu ay Orhan Veli şiirleri yer alacak. “Gün Olur, Alır Başımı Giderim” başlıklı dinleti, 21 Mart Pazartesi sanatseverlerle İş Sanat’ın YouTube kanalında buluşacak.

Çoğunlukla insan ve doğa sevgisinin yer aldığı şiirlerin Metin Belgin’in sesiyle hayat bulduğu dinletiyi, Atilla Birkiye düzenledi ve Mehmet Birkiye sahneye uyguladı. Serdar Yalçın’ın şairin şiirlerinden bestelediği eserlerini ise Deniz Erdoğan Likos (soprano), Zafer Erdaş (bas), Ferhat Ferat (gitar), Engin Gürkey (perküsyon), Kubilay Sezerel (klavye), Yiğit Şen (kontrbas) seslendiriyor.

Müzikle şiirin iç içe geçtiği dinleti, ilk gösterim tarihi 21 Mart Pazartesi, saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın Youtube kanalından izlenebilir.