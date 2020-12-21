İş Sanat’ta Piyanist Iraz Yıldız’dan dünya klasikleri

İş Sanat’ın klasik müzik serisine Iraz Yıldız konuk oluyor. Piyanist Iraz Yıldız, Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin ve Ludwig Van Beethoven’ın eserlerinden oluşan resitaliyle sahne alacak. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle kariyerinde başarılı adımlar atan Yıldız’ın konseri, 22 Aralık akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz yayımlanacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen etkinlik sezon sonuna kadar izlenebilecek.

Aralık programı

İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda “Tavşan ve Kaplumbağa” 27 Aralık’ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Okuma Tiyatrosu’nda “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 23 Aralık’ta, “Kuru Gürültü” 30 Aralık’ta yayımlanacak. “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri” projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.