İş Sanat’ta “sıcak ve coşkulu” bir performans

02 Mart 2020

Dünyanın en iyi orkestralarından The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde İş Kuleleri Salonu’nda klasik müzik dinleyicisiyle buluşacak.

Topluluk, oda müziğinde fark yaratan orkestraların başında geliyor. Çalacakları repertuvarları seçme konusunda oldukça özgür bir bakış açısına sahip olan; konserlerden ve seyirciden aldıkları ilhamla beslenen ekip, konserlere ek olarak pek çok albüme de imza attı. Birçok radyo ve televizyon programına konuk olan topluluk; aralarında Corelli, Mozart, Mendelssohn ve Ravel gibi bestecilerin eserlerine yer verdikleri albümler çıkardı. Hollanda, ABD, Belarus, Japonya, Güney Kore, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde konserler veren orkestra, son olarak 2014’te İspanyol şef Gustavo Gimeno yönetiminde Mahler’in 9 numaralı senfonisinin oda müziği için uyarlanmış halinin yer aldığı bir albüm kaydetti. Eleştirmenlerce performanslarının “sıcak ve coşkulu” olarak tanımlandığı topluluk; Janine Jansen, Pekka Kuusisto, Alice Sara Ott gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Behzod Abduraimov

The Independent’ın kendi kuşağının en başarılı piyanisti olarak gösterdiği Behzod Abduraimov, aralarında Münih Filarmoni Orkestrası, Londra Filarmoni Orkestrası, BBC Senfoni Orkestrası ve Çek Filarmoni Orkestrası gibi orkestralarla; Vladimir Ashkenazy, Valery Gergiev, Vladimir Jurowsky, Vasily Petrenko gibi birçok önemli orkestra şefleri ile çalıştı. 2012’de Decca Classics etiketiyle çıkardığı resital albümü “Choc de Classica” ve “Diapason Decouverte” ödüllerini kazandı.

Behzod Abduraimov şefliği ve solistliğinde Camerata Royal Concertgebouw konseri 10 Mart Salı akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Konserde yer alacak eserler ise şu şekilde:

♫ B. Herrmann, Psycho Suite for Strings

♫ L. van Beethoven, Piyano Konçertosu no. 2, Op. 19

♫ S. Barber, Adagio for strings

♫ W. A. Mozart, Senfoni no. 40