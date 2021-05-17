İş Sanat’tan 19 Mayıs’a özel konser

Reggae müziğinin temsilcilerinden Sattas, İş Sanat sahnesinde Ceza ve Melek Mosso ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir konser verecek. Sattas, Ceza ve Melek Mosso’nun ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı bu özel konserde sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konser, ilk gösterim tarihi 19 Mayıs Çarşamba saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilecek.