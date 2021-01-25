İş Sanat’tan yeni video serisi: Tanıştırayım

İş Sanat, gençlere yönelik yeni bir video serisi başlattı. Senfoni orkestrasının enstrümanlarını, genç müzisyenlerin anlattığı “Tanıştırayım” serisinin ilk aşaması, 12 videodan oluşuyor. Yönetmenliğini Caner Kaya’nın, proje koordinatörlüğünü Begüm Başbuğ’un üstlendiği “Tanıştırayım” videoları genç izleyicileri müzik ve enstrümanlarla yakınlaştırmayı amaçlıyor. Yaylı sazlar ailesini anlatan bölümlerin yayınlandığı “Tanıştırayım” serisi nefesli ailesinin üyeleriyle devam ediyor. Müzisyenler, enstrümanlarıyla ilgili bilgileri ve kariyer yolculuklarını izleyicilerle paylaşırken, müziklerinden de tadımlık bir parça sunuyor.

“Dünden Bugüne Kaybolmayan Sesler”

İş Sanat’ın hayata geçirdiği bir diğer video serisi ise “Dünden Bugüne Kaybolmayan Sesler” başlığını taşıyor. Geleneksel müziğimizin nadide enstrümanlarının seslerini geleceğe taşımanın önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan bu video serisinde zanaatkârlar enstrüman yapımının inceliklerini ve bu süreçte kurulan derin bağları izleyicilerle paylaşıyor. Serinin yayınlanmış videolarında Burhan Çeşni “Ud”, İrfan Alkur “Kabak Kemane”, Abidin Alihan Cümbüş “Cümbüş”ü, Muaz Ceyhan “Yaylı Tambur”u anlatıyor.