İstanbul Bienali her Cuma, iki sanatçının filmini dijital erişime açıyor

06 Nisan 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987 yılından beri düzenlenen İstanbul Bienali, daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği yaparak her hafta iki sanatçı filmini yedi günlüğüne ücretsiz olarak dijital erişime açıyor. Küresel koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde eve kapanan sanatseverler otuzu aşkın filmin yer aldığı seçki, İstanbul Bienali’nin web sitesinden ve İKSV Vimeo hesabı üzerinden izlenebiliyor.

Seçkinin ilk haftasında 13. İstanbul Bienali sanatçılarından Basim Magdy’nin Dünyayı Anlamak İçin 13 Temel Kural filmi ve 15. İstanbul Bienali sanatçılarından Volkan Aslan’ın Evim Evim Güzel Evim filmi yer alıyor. Filmler, 10 Nisan’a kadar izlenebilecek.

Kimler var?

İstanbul Bienali’nin takip eden haftalarda erişime açacağı seçkide Halil Altındere, Francis Alÿs, Volkan Aslan, Ozan Atalan, Alper Aydın, Rossella Biscotti, Kristina Buch, Vajiko Chachkhiani, Jonathas de Andrade, Elmas Deniz, Jonah Freeman & Justin Lowe, Jorge Galindo & Santiago Sierra, Theaster Gates, Suzanne Husky, Pierre Huyghe, Emre Hüner, Rashid Johnson, Armin Linke, Maider López, Basim Magdy, Melvin Moti, Georgie Nettell, Erkan Özgen, Zeyno Pekünlü, Cheng Ran, Mika Rottenberg, Pelin Tan ve Anton Vidokle, Kaari Upson, Adrián Villar Rojas ve Phillip Zach gibi sanatçıların filmleri bulunuyor.

İstanbul Bienali’nin sanatçılarının desteğiyle gerçekleştirdiği film seçkisi, bu dönemde sanatın daha yaygın bir erişim imkânı bulacağı umuduyla oluşturuldu.

İstanbul Bienali’nin Yedinci Kıta başlığını taşıyan 16. edisyonu, 14 Eylül – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Koç Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilmişti.