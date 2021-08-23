İstanbul Caz Festivali etkinlikleri Eylül’de yeşillikler içinde…

1-24 Eylül tarihleri arasında 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen İstanbul Caz Festivali, çeşitli etkinliklerle şehrin her yanını caz coşkusuyla sarmaya hazırlanıyor. Müzik dinlerken doğayla bağlantı kurabileceğiniz Parklarda Caz’dan, konserlerde tekrar bir arada olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiren Festivalde #İstanbulBirSahne konserlerine, genç müzisyenlerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen Genç Caz konserlerinden, İKSV Alt Kat yürütücülüğünde farklı yaş gruplarına hazırlanan eğitici ve eğlenceli atölyelere 28. İstanbul Caz Festivali müzik dolu bir Eylül ayı yaşatacak.

Parklarda Caz

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul’un farklı parklarına davet edecek. Beş güne yayılarak ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara taşıyacak Fainschmitz ile Amerikalı şarkıcı ve müzisyen Lucy Woodward sahnede olacak. Parklarda Caz konserleri Maçka Demokrasi Parkı, Şişli Habitat Parkı, Kadıköy Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda yeşillikler arasında düzenlenecek.

Genç Caz Konserleri

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 19. kez düzenlenen Genç Caz konserlerinde CAZCUZ, Deniz Akan Quartet, Gökhan Ulusoy Trio, Kick The Switch, Neffsazz isimli topluluk ve projeler yer alıyor. Ayrıca bu yıl ilk defa 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu’nun desteği ile, Genç Caz konserlerine seçilen isimler Sony Music Türkiye ve İKSV işbirliğiyle dijital platformlarda yayımlanacak özel bir albümde de yer alacaklar.

Festivalde #İstanbulBirSahne

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.’nin katkılarıyla yeni bir ücretsiz etkinlikler serisi daha ekleniyor. İBB tarafından pandemi sebebiyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlamak ve İstanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek, konserlerle tekrar buluşması amacıyla hayata geçirilen #İstanbulBirSahne'de yer alacaklar arasında Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Batu Şallıel “The Way”, Bîdar, Cazzip Project, Cemre Necefbaş Quartet, Ceyda Özbaşarel Band, Deniz Taşar & Adem Gülşen, Erkan Zeki Ar Quartet, Şenay Lambaoğlu, The Cousin Quintet ve The Kites gibi isimler bulunuyor.

SALT 10. Yıl Özel Elektro Sahne

SALT, onuncu yılını İstanbul Caz Festivali kapsamında, 2 Eylül Perşembe akşamı Maçka Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilecek bir elektronik müzik konseriyle kutlayacak. SALT 10. Yıl Özel Elektro Sahne, İstanbul elektronik müzik ortamının yenilikçi isimlerinden Fulya Uçanok, Age Reform ve Serkan Emre Çiftçi’nin işitsel ve görsel ögeleri harmanlayan performanslarını bir araya getirecek. Ses ve müziğin görsel tasarımla ilişkisinin yorumlanacağı konser programı herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İKSV Alt Kat işbirliği

Bu yıl festival kapsamında Parklarda Caz ve Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde İKSV Alt Kat katkılarıyla, çocuklar ve ailelere yönelik atölye ve etkinlikler de düzenlenecek. İKSV bünyesinde, kültür-sanata erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İKSV Alt Kat, festivalde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin destekleriyle, “Caz, Caz, Caz” başlıklı çocuk atölyesi ile her yaştan müzikseverin katılımına açık “Cazı Dansla Hisset” etkinliğini gerçekleştirecek.