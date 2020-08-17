İstanbul Caz Festivali Eylül’de başlıyor

17 Ağustos 2020

COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekânlarda, 4 Eylül-16 Ekim arasında ise çevrimiçi platformda izleyicisiyle buluşacak. Dileyenler konserleri iki gün arayla çevrimiçi platformdan, bilet satın alarak izleyebilecek. Dijital yayına açılan konserlere 45 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. Çevrimiçi platformun adresi ve ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacak.

“Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması”

Festival kapsamında bu yıl dördüncü kez 7-9 Eylül arasında düzenleniyor. Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, üç günde gerçekleştirilecek sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de çevrimiçi takip edebilecek.

Yaşam Boyu Başarı Ödülleri

İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, müziği yaşam tarzı olarak benimseyen değerli caz müzisyenimiz Atakan Ünüvar ve dünyaca ünlü klarnet sanatçımız Barbaros Erköse’ye veriliyor. COVID-19 önlemleri sebebiyle bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sanatçılarımıza herhangi bir tören düzenlenmeksizin, sağlık kurallarına uygun şekilde ulaştırılacak.

Festival Programı

2 Eylül Çarşamba 21.30, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus: Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu

3 Eylül Perşembe 21.30, Swissotel The Bosphorus: Can Güngör

7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye: Baba Zula // Make Mama Proud

8 Eylül Salı, 18.30, Feriye: Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva

9 Eylül Çarşamba, 18.30, Feriye: Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguo

10 Eylül Perşembe, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme: Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio

11 Eylül Cuma, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme: Bilal Karaman’s Manouche A La Turca feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı

14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı: Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream”

Genç Caz Konserleri

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Quartet ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler, 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserleri kapsamında İstanbul’un çeşitli semtlerindeki parklarda izleyici karşısına çıkacak. Genç Caz konserlerinin ayrıntılı programı yakında açıklanacak.