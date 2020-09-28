İstanbul Film Festivali seyirciyle salonlarda yeniden buluşuyor

28 Eylül 2020

39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim arasında hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor. Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da da erişime açılıyor. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebilecek. Çevrimiçi gösterimlerin biletleri yalnızca filmonline.iksv.org adresinden, 2 Ekim Cuma saat 10.30’dan itibaren alınabilecek.

Yarışma heyecanı

39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 9 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması bölümlerinde ödül kazanan filmler, 20 Ekim akşamı açıklanacak. İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme En İyi Belgesel Ödülü verilecek.

Filmekimi galaları

Galalar bu yıl pandemi nedeniyle Filmekimi’yle bir araya geldi; geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, ödüllü filmler, Türkiye prömiyerlerini Filmekimi Galaları’nda yapacak…

Program

39. İstanbul Film Festivali Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında salonlarda her gün üç gösterim yapılacak. Seanslar dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla 13.00, 17.00 ve 21.00 olarak belirlendi.

Çevrimiçi gösterim

39. İstanbul Film Festivali programında Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları bölümlerinden çevrimiçi gösterilecek 27 film, 9-24 Ekim arasında filmonline.iksv.org adresinde her akşam 21.00’de erişime açılacak. Tüm filmler 5’er gün gösterimde kalacak. İzlenmeye başladıktan sonra 30 saat süresi olacak. Çevrimiçi gösterim takvimine filmonline.iksv.org adresinden erişilebiliyor.