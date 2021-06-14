İstanbul Film Festivali’nde sıra, sinema salonlarında

40. İstanbul Film Festivali, 18 Haziran–4 Temmuz arasında yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor, gösterimler ayrıca çevrimiçinde de sürüyor. Uluslararası Yarışma gösterimleri Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirilecek. Aralarında Uluslararası Yarışma ve festivalin Galalar bölümü filmlerinin de yer aldığı 16 uzun ve 6 kısa metrajlı film, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org üzerinde erişime açılacak ve Türkiye’nin her yerinden izlenebilecek.

Uluslararası Yarışma

40. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma’da 9 ülkeden 11 film yer alıyor. Altın Lale için yarışan filmler 18 Haziran–4 Temmuz tarihlerinde Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek.

İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten, İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına en iyi filme verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor. 40. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanı yönetmen Radu Jude, jüri üyeleri yönetmen Mahnaz Mohammadi, oyuncu Katia Goulioni, oyuncu Numan Acar, fotoğrafçı, yönetmen Fabrizio Maltese.

Haziran gösterimlerinden

Haziran gösterimlerinde yer alan filmler arasında 2020 Filmekimi Galaları kapsamında izlediğimiz, En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ları dahil birçok ödül kazanan Nomadland (Chloé Zhao), oyuncu Daniel Brühl'ün yönettiği ilk film Karşı Komşu, Gia Coppola'nın son filmi Mainstream, Venedik'te Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Yeni Düzen (Michel Franco), Berlin'de Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan Çarkıfelek (Ryûsuke Hamaguchi), bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü'nü alacak olan jet rejisör lakaplı Çetin İnanç'ın yönettiği kült bilimkurgu Dünyayı Kurtaran Adam, Berlin'de büyük ödül Altın Ayı'yı kazanan Kaçık Porno (Radu Jude), yine Berlin'de En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Doğal Işık (Dénes Nagy), Questlove'ın yönettiği Sundance'te İzleyici Ödülü kazanan müzik belgeseli Summer of Soul, Hong Sang-soo'nun Berlin En İyi Senaryo ödülünü alan yeni filmi Takdim ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği, yeni restore edilen Metin Oktay melodramı Taçsız Kral sayılabilir.