İstanbul Film Festivali’ndeki 15 yabancı filme Türkiye prömiyeri

18 Mayıs 2020

1984’ten bu yana her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgınından dolayı yıl içerisinde ileriki bir tarihe ertelenmişti. İzleyicisinden daha fazla uzak kalmak istemeyen festival, bir ilke imza atıyor ve 39’uncu yılında festival programı için Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye prömiyerlerini 29 Mayıs’a kadar internette gerçekleştiriyor. filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor.

Bilet işlemini takiben filmler, 5 gün boyunca kişisel erişime açılacak ve bu süre zarfında seyircilerin bir filmi başlattıktan sonra izlemek için toplam 30 saati olacak. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Toplu Film Paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Bilet fiyatları tek film: 9.00 TL. 20 Mayıs’a kadar 15 filmlik kombine bilet: 99.00 TL.

Çevrimiçi gösterilecek filmler

Berlin Alexanderplatz / Burhan Qurbani

20 Yaşında Öleceksin / You Will Die at Twenty / Amjad Abu Alala

Hizmetkârlar / Sluzobníci / Servants / Ivan Ostrochovský

Daha Büyük Bir Dünya / Un monde plus grand / A Bigger World / Fabienne Berthaud (18.05.2020’den itibaren)

5 Kusursuz Sayıdır / 5 è il numero perfetto / 5 Is the Perfect Number / Igort (19.05.2020’den itibaren)

Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I was, I am, I will be / İlker Çatak (20.05.2020’den itibaren)

Davacı / Litigante / Franco Loli (21.05.2020’den itibaren)

Deniz Mavileşene Dek Yüzmek / Swimming Out Till the Sea Turns Blue / Jia Zhang-ke (22.05.2020’den itibaren)

Kız Kardeşim / Schwesterlein / My Little Sister / Stéphanie Chuat, Véronique Reymond (23.05.2020’den itibaren)

Lillian / Andreas Horvath (24.05.2020’den itibaren)

Söğüt / Vrba / Willow / Milcho Manchevski (25.05.2020’den itibaren)

1982 / Oualid Mouaness (26.05.2020’den itibaren)

Walchensee Forever / Janna Ji Wonders (27.05.2020’den itibaren)

Martin Eden / Pietro Marcello (28.05.2020’den itibaren)

Küçük Kız / Petite Fille / Little Girl / Sébastien Lifshitz / Fransa (29.05.2020’den itibaren)