İstanbul Havalimanı’nda toplanan atıklar sanata dönüştü

İGART çatısı altında kültür sanat alanında yaptığı çalışmalara hız kazandıran İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat buluşmalarının en yenisi, Sanatçı Deniz Sağdıç’ın “0’’ Sıfır Noktası sergisi ile gerçekleşiyor.

İstanbul Havalimanı “0’’ Sıfır Noktası projesi ile doğa dostu yaşam alışkanlıkları konusunda ziyaretçilerine ilham vermeyi amaçlıyor. Sergide yer alan eserler, farklı milletlerin özelliklerini taşıyan portrelerden oluşuyor ve İstanbul Havalimanı’nda sergileniyor.

İstanbul Havalimanı’nın Dış Hatlar Giden Yolcu alanında ziyarete açılan sergide eserlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü İGA’nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacak.

Sergide yer alan, Deniz Sağdıç’ın ekibiyle birlikte yaklaşık 4 aylık bir atölye çalışması ile ortaya çıkardığı 20 eser; İGA ve paydaşlarının markalarını taşıyan eski üniformalar, İstanbul Havalimanı Atık Yönetim Merkezi’nde tespit ve keşfi yapılan plastik kutuları, çöp poşetleri, kablolar, düğmeler gibi kullanılmış/atık hale gelmiş malzemelerden oluşuyor.

Deniz Sağdıç, 2015 yılında uygulamaya başladığı “Ready-ReMade’’ başlıklı projesiyle; bireyin günlük yaşamda kullandığı, tüketerek bir kenara terk ettiği nesne ve objeler ile işlevini yitirmiş her türlü atığı sanatın kendi dünyasında eser olarak yeniden var etmeyi deniyor.

Sergi üç ay boyunca gezilebiliyor.